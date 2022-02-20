Поимку диверсантов ВСУ на территории ДНР сняли на видео

Донецк, 20 февраля. Местный телеканал «Оплот.ТВ» опубликовал видео перехвата группы диверсантов ВСУ силами спецназа Народной милиции ДНР. Инцидент произошел 19 февраля.

В воскресенье, 20 февраля, власти ДНР сообщили о задержании группы диверсантов ВСУ. Украинские военные оказали вооруженное сопротивление, ранив двух ополченцев. Корреспонденты канала «Оплот.ТВ» сумели снять задержание на видео.

По информации представителей ДНР, группе украинских военнослужащих было поручено устроить взрывы на местной электростанции, газопроводе и фильтровальных станциях республики.

За день до этого сотрудники Народной милиции ДНР сорвали операцию украинских диверсантов, о чем сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.