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Глава Евросовета Мишель предупредил о вреде для Евросоюза в случае новых санкций против РФ

Политика
Глава Евросовета Мишель предупредил о вреде для Евросоюза в случае новых санкций против РФ
primeminister.am  /  сайт премьер-министра Армении

Брюссель, 20 февраля. Евросоюз может пострадать в случае введения значимых санкций против России. Такое мнение выразил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Политик выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в случае обострения ситуации вокруг Украины Евросоюз может ввести массивные санкции против России.

«Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе», — сказал политик.

Мишель добавил, что немедленно созовет саммит лидеров Евросоюза в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на возможность введения санкций со стороны Великобритании. По его словам, Москва сможет принять ответные меры.

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