Глава Евросовета Мишель предупредил о вреде для Евросоюза в случае новых санкций против РФ

Брюссель, 20 февраля. Евросоюз может пострадать в случае введения значимых санкций против России. Такое мнение выразил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Политик выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в случае обострения ситуации вокруг Украины Евросоюз может ввести массивные санкции против России.

«Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе», — сказал политик.

Мишель добавил, что немедленно созовет саммит лидеров Евросоюза в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на возможность введения санкций со стороны Великобритании. По его словам, Москва сможет принять ответные меры.