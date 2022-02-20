Сенат США не смог принять «мать всех санкций» против России

Вашингтон, 20 февраля. Сенат США не смог принять новый законопроект об ограничениях против России, который получил неофициальное название «мать всех санкций». Об этом сообщает The New York Times.

Senators only passed the legislative equivalent of a strongly worded letter scolding Russian President Vladimir Putin for a “provocative and reckless” military buildup on Ukraine’s border. https://t.co/BbvLutMRtd — NYT Politics (@nytpolitics) February 19, 2022

По данным NYT, несмотря на обещания обеих партий принять новый пакет санкций против Москвы, законодатели так и не смогли этого сделать. Сенаторы не договорились, против кого именно и когда вводить ограничения. Как результат — «законодательный паралич» против меры, которая пользовалась поддержкой большинства, отмечает издание. Сенаторы смогли лишь выразить свое недовольство происходящим на Украине и назвали поведение Москвы и президента Владимира Путина «провокационным и безрассудным».

«Обе партии говорят об одном и том же, желая получить один и тот же результат. Вопрос только в том, какие действия приведут нас к такому результату?» — прокомментировал переговоры сенатор от республиканской партии из Айдахо Джим Риш.

Республиканцы и демократы спорят о новом пакете ограничений в течение нескольких недель. Его предложил глава международного комитета Сената США Роберт Менендез, по его словам, он будет иметь разрушительные последствия для российской экономики.

В январе этого года демократы также провалили попытку сенатора республиканца из Техаса Теда Круза, ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», утверждая, что введение таких мер лишит американских чиновников ключевых рычагов влияния на дипломатические переговоры с Россией. Законодатели также заявили, что это оттолкнет Германию от США.