Жители Казани оценили креативные плакаты МУП «Водоканал» на заборах

Вышедшие на улицу в канун Дня святого Валентина горожане были приятно удивлены появившимися на строительных заборах веселыми плакатами.

Чтобы придать себе более позитивный имидж и показать, что МУП «Водоканал» старается на благо города, казанская организация решила воплотить оригинальную идею. Совместно с местным сетевым изданием учреждение выпустило плакаты с шуточными высказываниями на тему любви и воды.

Таблички были развешаны на заборах, за которыми идут ремонтные работы по наладке систем водоснабжения. Многие местные жители положительно оценили инициативу работников организации.

«Круто, интересно, необычно! Не видела такого ни разу в Казани. Очень интересно», — поделилась свои мнением местная жительница.

Дизайн плакатов содержит в себе общий узнаваемый знак — волнистую линию. Она одновременно напоминает и контур поверхности воды, и форму профлиста, наиболее часто используемого для ограждения территорий. Однако, разумеется, нашлись и те, кому идея пришлась не по вкусу.

«Очень примитивно, отдельные надписи ничего, а некоторые не нравятся, потому что очень плоский юмор», — заявил местный житель.

Плакаты содержат отсылки к популярным песням и шуткам из интернета. Среди них, например, «У нас воды больше, чем в твоем курсаче», «Город любит воду, как пацаны — свободу» и «Не сходи с ума, не жалей ни о чем, ведь скоро мы починим все». Руководитель пресс-службы МУП «Водоканал» Эльвира Ливада рассказала о целях креативного проекта.