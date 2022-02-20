Дарья Донцова сообщила, что у ее мужа диагностировали рак

Москва, 20 февраля. Знаменитая российская писательница Дарья Донцова рассказала о диагностированной у мужа страшной болезни. По словам автора многочисленных детективов, минувшим летом медики выявили у ее супруга третью стадию рака.

Донцова стала гостьей программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. В ходе беседы с телеведущей королева детектива рассказала не только о своем здоровье и творческих планах, но и о беде, произошедшей в ее семье. У супруга писательницы, психолога Дмитрия Донцова летом прошлого года обнаружили рак кишечника. По словам журналистки, обратиться к специалистам они решили после того, как муж начал резко худеть. Когда супруги услышали страшный диагноз, автор романов испытала настоящую панику.

«Меня охватил такой ужас! Но в нашей семье не принято впадать в истерику. Будем лечить!» — заявила она в беседе с Кудрявцевой.

Донцова не понаслышке знает, что такое рак. В конце 90-х у писательницы выявили злокачественную опухоль молочной железы, с которой она боролась в течение трех лет. Недавно знаменитость намекнула, что онкологическое заболевание вернулось.