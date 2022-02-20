Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 13:03
13:01
Экономика
Луганский МИД разъяснил беженцам порядок получения выплат в 10 тысяч рублей
12:59
Общество
Напиток из грибов рейши оказался эффективным средством против рака
12:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над 14-летней девочкой в Ленобласти
12:55
Весь мир
Египет ввел чрезвычайное положение в связи с наводнениями и похолоданием
12:52
Общество
Власти Дагестана возрождают студенческие сельхозотряды
12:52
Наука
Yahoo News Japan опубликовало научные доказательства пользы сауны для человека
12:51
Общество
Австралийские ученые заявили об увеличении риска болезни Альцгеймера из-за бактерии в носу
12:50
Политика
Политолог Чаплыга раскрыл сценарий, по которому Украина вернет себе нейтральный статус
12:50
Общество
Врач Давыдов назвал отличия опасной онкологической болезни от доброкачественной опухоли
12:48
Экономика
Эвакуируемым из ДНР и ЛНР гражданам РФ предоставят денежные пособия
Все новости

Дарья Донцова сообщила, что у ее мужа диагностировали рак

Шоу-бизнес
Дарья Донцова сообщила, что у ее мужа диагностировали рак
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 февраля. Знаменитая российская писательница Дарья Донцова рассказала о диагностированной у мужа страшной болезни. По словам автора многочисленных детективов, минувшим летом медики выявили у ее супруга третью стадию рака.

Донцова стала гостьей программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. В ходе беседы с телеведущей королева детектива рассказала не только о своем здоровье и творческих планах, но и о беде, произошедшей в ее семье. У супруга писательницы, психолога Дмитрия Донцова летом прошлого года обнаружили рак кишечника. По словам журналистки, обратиться к специалистам они решили после того, как муж начал резко худеть. Когда супруги услышали страшный диагноз, автор романов испытала настоящую панику.

«Меня охватил такой ужас! Но в нашей семье не принято впадать в истерику. Будем лечить!» — заявила она в беседе с Кудрявцевой.

Донцова не понаслышке знает, что такое рак. В конце 90-х у писательницы выявили злокачественную опухоль молочной железы, с которой она боролась в течение трех лет. Недавно знаменитость намекнула, что онкологическое заболевание вернулось.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дарья Донцова сообщила, что у ее мужа диагностировали рак
рак муж донцова
Комментировать