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США и Германия угрожают «единым ответом» по газопроводу «Северный поток — 2»

Экономика
США и Германия угрожают «единым ответом» по газопроводу «Северный поток — 2»
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 20 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Suddeutsche Zeitung предупредил о совместных санкциях ФРГ и США против «Северного потока — 2» в случае эскалации конфликта на Украине.

Блинкен выразил уверенность в том, что Германия присоединится к антироссийским санкциям. Американский госсекретарь пригрозил совместными мерами, заявив, что позиция Вашингтона по вопросу российского газопровода «СП-2» давно известна.

«Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер Германии Олаф Шольц на вопрос о "Северном потоке — 2" сказал, что будет сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», — подчеркнул Блинкен.

По итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин напомнил, что трубопровод «Северный поток — 2» — коммерческий проект, и что в нем нет политической окраски. Проект важен для разрешения ситуации с поставками голубого топлива на рынок ЕС.

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санкции сша германия госсекретарь блинкен сп-2
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