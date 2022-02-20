Астрологи подготовили лунный гороскоп на воскресенье, 20 февраля

Календарь, которому мы доверяем свои эмоции и решение важных дел, существует очень давно. Сверяться с Луной люди стали еще в незапамятные времена. Раньше лунный календарь высекали на камне, а сейчас благодаря современным технологиям можно его увидеть в интернете, пишет журнал Elle.

20 февраля Луна перешла в знак Весов. Сегодня не стоит начинать новых дел и принимать решения в серьезных вопросах. В отношениях между людьми намечается «зачистка»: активно идут процессы очищения.

Сама жизнь подталкивает к тому, что необходимо отказаться от устаревших связей либо ситуаций, которые раньше казались важными, стойкими и непоколебимыми.

Важно понять, что такое осознание пойдет на пользу. Не бойтесь! Спокойно и трезво избавляйтесь от того, что вам больше не нужно.

Лучше планировать покупки, связанные с нематериальной средой: знания, курсы, развитие интеллекта, тренировки и другие эффективные методы обучения. Для приобретения такого вида услуг сейчас замечательное время.

Также день благоприятен и для проведения лечебных процедур, медицинских обследований. Если вы давно хотели сходить к психологу или в спа — сейчас для этого подходящий момент!

Замечательный день для расставания с токсичными партнерами и вредными привычками. Все, что отравляет вашу жизнь, должно сегодня уйти.

А вот стричь и окрашивать волосы не рекомендуется. Можно повредить их состояние.

Для улучшения самочувствия потребуется восстановить энергетический баланс. Для этого прекрасно подойдут простые дыхательные упражнения или обычная прогулка на свежем воздухе. Ночью следите за своими снами, они могут быть вещими.

Ранее китаевед Вавилов рассказал, как и когда будут встречать Новый год в Китае.