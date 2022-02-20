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Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска» из-за зефира

Общество
Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска» из-за зефира
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 20 февраля. Поп-король Филипп Киркоров приехал на съемки нового выпуска шоу «Маска» с детьми Аллой-Викторией и Мартином. В какой-то момент проголодавшийся артист потребовал дать ему сладкое.

Киркоров с удовольствием проводил время на съемочной площадке. Вместе с наследниками он следил за выступлениями красочных персонажей и общался с другими членами жюри — Валерией, Региной Тодоренко, Тимуром Батрутдиновым и Тимуром Родригезом. После нескольких выступлений сделали перерыв.

Проголодавшийся Киркоров решил, что ему тут же принесут что-нибудь поесть. Однако помощники оказались нерасторопными, и звезда сцены устроил скандал прямо на глазах у детей.

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный!» — не сдержался он.

Несмотря на эту вспышку гнева, Киркоров самый неприхотливый из членов жюри. По словам продюсера Юлии Сумачевой, артист может спокойно съесть зефир и выпить колу. Тодоренко предпочитает хамон, Родригез — фруктовое пюре, сельдерей и морковь, пишет «СтарХит».

Ранее певец Прохор Шаляпин поделился своими предположениями о том, какой исполнитель скрывается в костюме Мухомора в шоу «Маска».

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киркоров шоу маска
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