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Германии предрекли проблемы из-за санкций против «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 11:55
Экономика
Германии предрекли проблемы из-за санкций против «Северного потока — 2»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 20 февраля. Рестрикции, ограничивающие использование газопровода «Северный поток — 2», негативно повлияют на немецкую экономику, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Член парламентского комитета по энергетике и защите климата убежден, что санкции против российско-германского газопровода способны нанести серьезный удар по Германии, причем жителям страны придется оплачивать «чужие интересы».

Кроме того, добавил депутат, основная масса немцев однозначно против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Это является одним из требований по стратегической безопасности со стороны России к Альянсу.

«Платить "высокую цену" готовы правительство и политики. Санкции или даже остановка "Северного потока — 2" нанесли бы ущерб самой Германии. Кроме того, из-за такой риторики огромен ущерб нашим важным отношениям с Россией», — подчеркивает Котре.

Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин изучает «все варианты» действий в отношении Кремля на случай эскалации на Украине. В том числе, заявили в МИД Германии, возможны рестрикции и против «СП-2».

Мнения Котре придерживается и глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. С точки зрения представителя Левой партии, «Северный поток — 2» необходимо отгородить от санкций.

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