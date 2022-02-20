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Американист Дудаков предсказал усиление позиций России из-за документа 1991 года

Политика
Американист Дудаков предсказал усиление позиций России из-за документа 1991 года
pixabay.com

Москва, 20 февраля. Россия была права, когда потребовала от НАТО прекратить расширение на восток. Американист Малек Дудаков объяснил, как сложатся отношения Москвы и Североатлантического альянса.

Он рассказал, что американский политолог Джошуа Шифринсон недавно нашел документ, в котором страны военного блока пообещали Советскому Союзу не расширять Альянс на восток. Вопрос обсуждался 6 марта 1991 года на встрече представителей США, Германии, Франции и Великобритании.

«Историку немецкого происхождения, который в США проживает, все-таки удалось его (документ. — Прим. ред.) рассекретить и опубликовать. Документ очень интересный, в нем содержатся комментарии МИДа тогдашнего ФРГ и представителя Госдепартамента США, администрации Буша-старшего, где они заверяли советскую сторону, что не будут расширять НАТО на восток после объединения Германии и включения ее в НАТО. Больше никто в блок вступать не будет», — рассказал политолог изданию iReactor.

Американист Дудаков предсказал усиление позиций России из-за документа 1991 года
nato.int / NATO

По мнению эксперта, опубликованный документ усиливает позицию России и показывает, что США и НАТО нарушают договоренности. Исходя из ситуации в мире, можно утверждать, что ни одна западная страна не пойдет на уступки России просто потому, что был найден документ 30-летней давности.

«Никто не будет соглашаться с нашими требованиями по безопасности касательно нерасширения НАТО и сворачивания военной активности США в целом в Восточной Европе до границ 1997 года», — уверен Дудаков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее пригрозил Москве увеличением сил Альянса возле российских границ. Он уверен, что военный блок вскоре станет более объединенным.

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нато документ 1991
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