Мария Миронова рассказала, как умирала Евгения Брик

Москва, 20 февраля. Народная артистка России Мария Миронова высказалась о коллеге Евгении Брик, которая скончалась 10 февраля в США. По ее словам, Брик была доброй и отзывчивой. Несмотря на тяжелое заболевание, она не хотела никого загружать своими проблемами.

Миронова сдружилась с Брик на съемках. У актрисы было все для счастья: красота, успех, любящий муж и ребенок. Свою радость Брик дарила всем вокруг, включая друзей, коллег и окружающих. При этом актриса никому не рассказывала об онкологии. Она не хотела, чтобы кто-то жалел ее, медленно умирающую от рака.

«И она так хотела, насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой, и в этом была ее большая, колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — поделилась Миронова в эфире программы «Ты не поверишь».

У Брик осталась 12-летняя дочь Зоя от режиссера Валерия Тодоровского. Девочка пошла по стопам матери, она строит актерскую карьеру, а также пробует себя в качестве модели.

Ранее стало известно, каким имуществом владела покойная Брик. Оказалось, что у актрисы была в собственности всего лишь квартира в Москве, остальное принадлежало ее мужу Тодоровскому. Брик никогда не хотелось «возиться с бумажками» и ходить по разным инстанциям, поэтому она поручала заниматься этим супругу.