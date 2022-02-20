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Мария Миронова рассказала, как умирала Евгения Брик

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 12:02
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала, как умирала Евгения Брик
instagram.com  /  @mariya_mironova_actress

Москва, 20 февраля. Народная артистка России Мария Миронова высказалась о коллеге Евгении Брик, которая скончалась 10 февраля в США. По ее словам, Брик была доброй и отзывчивой. Несмотря на тяжелое заболевание, она не хотела никого загружать своими проблемами.

Миронова сдружилась с Брик на съемках. У актрисы было все для счастья: красота, успех, любящий муж и ребенок. Свою радость Брик дарила всем вокруг, включая друзей, коллег и окружающих. При этом актриса никому не рассказывала об онкологии. Она не хотела, чтобы кто-то жалел ее, медленно умирающую от рака.

«И она так хотела, насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой, и в этом была ее большая, колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — поделилась Миронова в эфире программы «Ты не поверишь».

У Брик осталась 12-летняя дочь Зоя от режиссера Валерия Тодоровского. Девочка пошла по стопам матери, она строит актерскую карьеру, а также пробует себя в качестве модели.

Ранее стало известно, каким имуществом владела покойная Брик. Оказалось, что у актрисы была в собственности всего лишь квартира в Москве, остальное принадлежало ее мужу Тодоровскому. Брик никогда не хотелось «возиться с бумажками» и ходить по разным инстанциям, поэтому она поручала заниматься этим супругу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Миронова рассказала, как умирала Евгения Брик
актриса миронова брик
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