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Россиян предупредили о росте ставок по вкладам на фоне решений ЦБ

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 11:51
Экономика
Россиян предупредили о росте ставок по вкладам на фоне решений ЦБ
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 20 февраля. Российские банки намерены увеличить проценты по вкладам или уже приняли такое решение после повышения ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенные кредитные организации.

Глава кластера розничного кредитования «МТС Банка» Иван Барсов заявил, что после решения регулятора бизнес намерен пересмотреть внутреннюю денежную политику. Похожие изменения произойдут в «Росбанке», а также в МКБ. Банк «Зенит» повысит ставки с 21 февраля по одному из своих вкладов на 0,5% годовых. А в «Новикомбанке» доходность вырастет по всей линейке депозитов с 1 марта текущего года. Представители «Открытия» заметили, что в своей политике ориентируются на макроэкономические показатели, а также на конкурентную среду.

ВТБ и «Альфа-банк» уже подняли ставки на 1,5% по срочным вкладам, «Уралсиб» — на 0,8-1,6%. Показатели также выросли и в Сбербанке — на 1-1,5 п.п. до максимальных 9,5% годовых. А старший вице-президент розничного бизнеса «Банк Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев обратил внимание, что они увеличили ставки по рублевым депозитам на основной линейке на один процентный пункт.

Центробанк РФ ранее повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Подобное изменение стало максимальным с 2017 года. Регулятор также допустил дальнейшее повышение показателя на следующих заседаниях совета директоров.

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