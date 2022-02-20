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Курбан Омаров назвал условие, при котором вмешается в скандал Бородиной и Бузовой

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 11:46
Шоу-бизнес
Курбан Омаров назвал условие, при котором вмешается в скандал Бородиной и Бузовой
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 20 февраля. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров прокомментировал ее разборки с певицей Ольгой Бузовой. Бизнесмен заявил, что не намерен в них вникать, пока они как-то не коснутся их общей с теледивой дочери.

Отношения между Бородиной и Бузовой накалились довольно давно. Однако накануне в противостоянии телеведущих произошел новый виток после очередного высказывания исполнительницы хита «Мало половин». Певица раскритиковала коллегу за то, что та не рассказала ей об участии рэпера Давида Манукяна в перезапущенном «Доме-2». Знаменитость считает, что Бородина должна была уведомить ее о «подставе» со стороны продюсеров проекта.

Омаров отреагировал на скандал, в котором фигурирует его бывшая жена. Он заявил, что будет «лезть в женские разборки» только при одном условии.

«Правда есть одно «но»: я спокоен пока моя дочка счастлива. В противном случае источник негатива будет подавлен. Так что будьте внимательны с ней и ее окружением», — высказался о телеведущей ее экс-супруг в Stories своего Instagram.

Предприниматель и звезда экрана развелись в начале лета прошлого года. Сейчас Омаров пытается наладить свою личную жизнь с новой избранницей. На фоне слухов о новых отношениях бывшего мужа Бородина заявила о равнодушии к его роману.

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бузова бородина омаров
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