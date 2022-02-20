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Юрист Захаров напомнил россиянам о праве не платить за вывоз мусора при одном условии

Общество
Юрист Захаров напомнил россиянам о праве не платить за вывоз мусора при одном условии
admizhma.ru  /  Пресс-служба администрации Ижемского района

Москва, 20 февраля. Зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий там россиянин имеет право не оплачивать услуги вывоза мусора, заявил юрист Юрий Захаров.

Если жильцы отсутствуют более пяти дней, они могут игнорировать эту статью расходов, разъяснил правозащитник. Для перерасчета нужно подать письменное заявление в организацию, оказывающую услуги по вывозу твердо-бытовых отходов. К тому же необходимо предоставить документы, свидетельствующие о продолжительном отсутствии гражданина по месту жительства, подчеркнул собеседник агентства «Прайм».

В прошлом году граждане заплатили за вывоз мусора 175 млрд рублей. Такие данные предоставил Российский экологический оператор (РЭО). Собираемость платежей за вывоз ТБО увеличилась с 85,7% до 90,7%. Совокупный объем выставленных счетов составил 192,7 млрд рублей.

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