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Чуприян сообщил о формировании четвертого поезда с беженцами из Донбасса

Общество
Чуприян сообщил о формировании четвертого поезда с беженцами из Донбасса
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Четвертый поезд формируется для вывоза донбасских беженцев из Ростовской области в другие регионы России, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Из Ростовской области уже был отправлен первый состав с 500 беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, он отправился 19 февраля со станции Таганрог. В регионе введен режим ЧС.

В Воронежской области готовы принять 4.5 тыс. беженцев, их разместят в пунктах временного пребывания. В регионе развернуто более 40 таких мест.

По последним данным, в Россию прибыли около 40 тыс. беженцев. Оперативный штаб проверяет всю появляющуюся в СМИ информацию о проблемах граждан, приехавших из Луганской и Донецкой народных республик.

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