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Иностранцы в тюрьмах Ирана надеются получить свободу в случае возрождения ядерной сделки

Весь мир
Иностранцы в тюрьмах Ирана надеются получить свободу в случае возрождения ядерной сделки
stocksnap.io  / 

Тегеран, 20 февраля. Родственники иностранцев, заключенных в иранской тюрьме «Эвин», высказывают осторожный оптимизм по поводу их возможного освобождения в связи с некоторым прогрессом на переговорах по ядерной сделке в Вене.

Ранее Исламская Республика отказывалась связать этот вопрос с возвращением к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но предлагала обсудить обмен узниками отдельно. Тем не менее в последних упоминаниях деталей проекта соглашения одним из пунктов документа было названо освобождение заключенных — граждан стран Запада.

Большая часть арестованных имеет двойное гражданство или иранское происхождение. Таковыми, например, являются подданный США Морад Тахбаз и британцы Ануше Ашури и Назанин Загари-Рэтклифф, которые наиболее часто упоминаются в контексте указанного вопроса.

Дочь Ашури в интервью The Times отметила, что уже неоднократно появлялись заявления о прогрессе в переговорах, которые в итоге окончились ничем, поэтому заключенные, как и их родственники, просто наблюдают за развитием событий. Однако муж Загари-Рэтклифф, Ричард, подчеркнул, что если ранее они ожидали либо плохих вестей, либо никаких, то теперь у них теплится надежда на позитивные сдвиги.

В прежние годы несколько приехавших в Иран иностранцев, бывших ранее подданными Тегерана и уехавшими в западные государства, оказались за решеткой, преимущественно по подозрениям в шпионаже. США и их союзники обвинили Исламскую Республику в том, что она взяла гражданских в заложники, чтобы оказать давление на враждебные ей державы и добиться освобождения своих предпринимателей, которые были арестованы в рамках введенных Западом санкций. Вопрос обмена заключенными поднимался неоднократно, и часть из них действительно получила свободу.

С началом переговоров по возобновлению ядерной сделки некоторые предположили, что, пользуясь арестантами как инструментом, Тегеран будет добиваться лучших условий в рамках договора. Однако Иран наотрез отказывался рассматривать вопрос обмена и возрождения СВПД в одном ключе. В то же время сами американские официальные лица подчеркивали, что пока их граждане остаются иранскими заложниками, достижение консенсуса маловероятно.

В последние недели многие участники переговоров в Вене указали на значительный прогресс и заявили о возможном заключении договора в ближайшем будущем. Как сообщается, проект документа подготовлен и нуждается лишь в небольших правках, вокруг которых сейчас и ведутся дебаты. При этом, согласно опубликованной Reuters информации, ряд положений договора не сходится с изначальными требованиями Ирана. В частности, США лишь в ограниченной форме согласились дать гарантии об отказе от очередного выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий, как это сделала администрация экс-президента Дональда Трампа. Вторым любопытным нюансом стало упомянутое ранее включение в проект соглашения вопроса об освобождении Ираном иностранцев-заключенных. Также издание сообщило, что отмена санкций не является частью первого этапа по возвращению к сделке.

Тем не менее, власти Исламской Республики опровергли эти слухи. Тегеран, как и прежде, требует сперва снять экономические ограничения, прежде чем сам начнет принимать меры по сокращению своей ядерной программы — разрыв договора произошел именно по инициативе США, поэтому, как считает Иран, они и должны теперь сделать первый шаг. Также глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вновь подчеркнул готовность своей страны к обмену пленными, но не в контексте переговоров по СВПД.

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