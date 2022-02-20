Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке

Кемерово, 20 февраля. Огонь охватил многоквартирный жилой дом в Новокузнецке. Специалисты спасли из полыхающего здания 14 человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кузбасса.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на первом этаже, из-за чего дым распространился выше. На место были направлены 18 спасателей и пять единиц техники. С помощью лестничных маршей из опасных помещений эвакуировали 14 жильцов. Возгорание ликвидировали.

Пламя повредило стены, мебель и другие вещи на площади 26 квадратных метров. Предварительная причина случившегося — умышленные действия по уничтожению имущества. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

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