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Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке

Общество
Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Кемерово, 20 февраля. Огонь охватил многоквартирный жилой дом в Новокузнецке. Специалисты спасли из полыхающего здания 14 человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кузбасса.

По информации ведомства, пожар вспыхнул на первом этаже, из-за чего дым распространился выше. На место были направлены 18 спасателей и пять единиц техники. С помощью лестничных маршей из опасных помещений эвакуировали 14 жильцов. Возгорание ликвидировали.

Пламя повредило стены, мебель и другие вещи на площади 26 квадратных метров. Предварительная причина случившегося — умышленные действия по уничтожению имущества. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

В Туве загорелась квартира, в которой находились без присмотра маленькие дети. Их жизни спас случайный телефонный звонок от сотрудницы центра занятости.

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