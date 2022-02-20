В Ростовской области нашли способ ускорить выплаты беженцам из Донбасса

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Пункты временного размещения эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик граждан оборудуют дополнительными банкоматами, о чем сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что на территории Ростовской области начали устанавливать мобильные банкоматы. Это делается для того, чтобы упростить и ускорить процедуру предоставления финансовой помощи беженцам, прибывающим в регион из ДНР и ЛНР.

Утром в воскресенье, 20 февраля, в столице данного субъекта РФ прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с беженцами.

«Мы нашли способ доставлять дополнительные мобильные банкоматы, что значительно ускорит (выплаты — Прим. ред.) в пунктах временного размещения», — рассказал Чуприян журналистам.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству оказать денежную помощь эвакуируемым из Донбасса людям. Для этого в Ростовскую область направили 5 млрд рублей. Каждому беженцу полагается пособие в размере 10 тысяч рублей.