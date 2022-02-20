Израильские военные не пускают палестинцев в Восточный Иерусалим

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заблокировала въезд в районы Восточного Иерусалима для палестинцев. Десятки местных арабов из числа граждан еврейского государства и жителей Западного берега реки Иордан были остановлены на военном КПП «Нилин», расположенном к западу от Рамаллы. Из-за этого они не смогли попасть в район Шейх Джаррах и к мечети Аль-Акса.

Palestinian citizens of Israel who planned to show solidarity with residents of Sheikh Jarrah received messages from Israel's internal intelligence telling them not to go ahead with their planshttps://t.co/E4tacIGBQC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 18, 2022

Израильские силовики помешали палестинцам посетить мусульманскую святыню, расположенную на Храмовой горе, куда те двигались для совершения пятничной молитвы. На такие меры силы ЦАХАЛ пошли из-за готовящихся арабских митингов и демонстраций, организуемых в поддержку жителей района Шейх Джаррах, которым грозит выселение.

Вечером в четверг служба безопасности Израиля Шин-Бет разослала палестинцам из Умм аль-Фахма (город на территории еврейского государства) сообщения с предупреждением о запрете на поездки. Соответствующие письма получили водители автобусов, зарегистрировавшие свои имена для поездки в Восточный Иерусалим. Они намеревались перевезти в этих транспортных средствах людей, желающих принять участие в протестных акциях.

Yesterday in Sheikh Jarah East Jerusalem we held on to one another to protect each other from the police. We didn't let them cross our line. Not without batons & cavalry pic.twitter.com/LYu6Z9PE9M — ????Leafy (@Auntie_Leafy) February 19, 2022

Тем не менее в пятницу местные жители все же вышли на протестную акцию, а некоторая часть людей пыталась попасть на контролируемую Израилем территорию. Там их ждал известный имам Экрим Сабри, ранее неоднократно задерживаемый еврейскими властями, в прошлом году стоявший во главе противостояния силам ЦАХАЛ, штурмовавшим мечеть Аль-Акса.

Тогда попытки Тель-Авива выселить жителей района Шейх Джаррах привели к массовым беспорядкам, переросшим в 11-дневную войну в Газе. После вооруженного конфликта в мае 2021 года власти временно приостановили реализацию плана по расселению палестинских кварталов, однако теперь они возвращаются к своим прежним намерениям.

Федеральное агентство новостей /

Ультраправая инициатива

Обострение ситуации сейчас спровоцировало участие израильских активистов. На выходных ультраправый член Кнессета из партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир создал временный офис прямо в районе Шейх Джаррах, рядом с домами людей, которым грозит неминуемое выселение.

Israeli settlers and police attacked Palestinians in the occupied East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah pic.twitter.com/qJwMgt9rLA — AJ+ (@ajplus) February 16, 2022

Депутат и его сторонники принципиально разместились на земле, где уже давно проживала палестинская семья Салем, состоящая из 12 человек, шесть из которых — дети. Этот участок представители властей уже неоднократно пытались захватить и огородить — он входит в программу расширения еврейских поселений.

Законодатель намерен добиться выдворения палестинцев из этого района, что уже приводит к столкновениям и беспорядкам. При этом личное присутствие депутата Кнессета гарантирует экстренное вмешательство полиции и силовое подавление беспорядков в случае ухудшения обстановки.

RT PalestineChron "Despite mounting tensions and a seemingly imminent outbreak of violence, far-right Israeli MK Itamar Ben-Gvir set up an office today in the Sheikh Jarrah neighborhood of occupied Jerusalem.



Watch video here: https://t.co/n7k10YH5r6 pic.twitter.com/TnbdzIZLRo" — Richard Hardigan (@RichardHardigan) February 18, 2022

Внимание ООН к проблеме

В пятницу представители Организации Объединенных Наций и палестинских общественных организаций посетили Шейх Джаррах, чтобы встретиться с проживающими там людьми.

The United Nations appointed a five-member ad hoc committee to probe Israeli acts of racial discrimination against the Palestinian people in the West Bank, East Jerusalem, and Gaza.



Read more: https://t.co/PEpog2cxuq pic.twitter.com/Hywp9OevLS — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) February 18, 2022

«Семья Салем и их соседи подвергаются нападениям с использованием перцового аэрозоля и камней, что приводит к ранениям и порче имущества», — говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Представители УКГВ негативно оценили происходящее в регионе. По их данным, сейчас в Восточном Иерусалиме проживает 218 палестинских семей, которые находятся под угрозой принудительного выселения. Из-за этого в общей сложности не менее 970 человек, включая 424 ребенка, рискуют оказаться бездомными.

Также отмечается, что проживающие в районах Шейх Джаррах и Салем люди являются беженцами, потерявшими свои дома во время войны 1948 года, которая привела к созданию Израиля.

The UN has repeatedly called for a halt to forced evictions and demolitions in the occupied West Bank, including East Jerusalemhttps://t.co/L96so9e9vq — The New Arab (@The_NewArab) February 20, 2022

«Организация Объединенных Наций неоднократно призывала прекратить принудительные выселения и снос домов на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим», — отмечается в публикации Управления ООН .

Представители международной организации подчеркнули, что действия израильских властей противоречат международному гуманитарному праву.

При этом даже аналитики в еврейском государстве не исключают того, что обострение обстановки может спровоцировать столкновения палестинцев с ЦАХАЛ на территории всего Западного берега реки Иордан, а затем достичь территории Израиля и сектора Газа. Обстановка вновь накаляется и близка к той, что была зафиксирована в регионе в мае 2021 года.