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Израильские военные не пускают палестинцев в Восточный Иерусалим

Весь мир
Израильские военные не пускают палестинцев в Восточный Иерусалим
Global Look Press  /  Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Yousef Masoud / Keystone Press Agency

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заблокировала въезд в районы Восточного Иерусалима для палестинцев. Десятки местных арабов из числа граждан еврейского государства и жителей Западного берега реки Иордан были остановлены на военном КПП «Нилин», расположенном к западу от Рамаллы. Из-за этого они не смогли попасть в район Шейх Джаррах и к мечети Аль-Акса.

Израильские силовики помешали палестинцам посетить мусульманскую святыню, расположенную на Храмовой горе, куда те двигались для совершения пятничной молитвы. На такие меры силы ЦАХАЛ пошли из-за готовящихся арабских митингов и демонстраций, организуемых в поддержку жителей района Шейх Джаррах, которым грозит выселение.

Вечером в четверг служба безопасности Израиля Шин-Бет разослала палестинцам из Умм аль-Фахма (город на территории еврейского государства) сообщения с предупреждением о запрете на поездки. Соответствующие письма получили водители автобусов, зарегистрировавшие свои имена для поездки в Восточный Иерусалим. Они намеревались перевезти в этих транспортных средствах людей, желающих принять участие в протестных акциях.

Тем не менее в пятницу местные жители все же вышли на протестную акцию, а некоторая часть людей пыталась попасть на контролируемую Израилем территорию. Там их ждал известный имам Экрим Сабри, ранее неоднократно задерживаемый еврейскими властями, в прошлом году стоявший во главе противостояния силам ЦАХАЛ, штурмовавшим мечеть Аль-Акса.

Тогда попытки Тель-Авива выселить жителей района Шейх Джаррах привели к массовым беспорядкам, переросшим в 11-дневную войну в Газе. После вооруженного конфликта в мае 2021 года власти временно приостановили реализацию плана по расселению палестинских кварталов, однако теперь они возвращаются к своим прежним намерениям.

Война в Газе
Федеральное агентство новостей /

Ультраправая инициатива

Обострение ситуации сейчас спровоцировало участие израильских активистов. На выходных ультраправый член Кнессета из партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир создал временный офис прямо в районе Шейх Джаррах, рядом с домами людей, которым грозит неминуемое выселение.

Депутат и его сторонники принципиально разместились на земле, где уже давно проживала палестинская семья Салем, состоящая из 12 человек, шесть из которых — дети. Этот участок представители властей уже неоднократно пытались захватить и огородить — он входит в программу расширения еврейских поселений.

Законодатель намерен добиться выдворения палестинцев из этого района, что уже приводит к столкновениям и беспорядкам. При этом личное присутствие депутата Кнессета гарантирует экстренное вмешательство полиции и силовое подавление беспорядков в случае ухудшения обстановки.

Внимание ООН к проблеме

В пятницу представители Организации Объединенных Наций и палестинских общественных организаций посетили Шейх Джаррах, чтобы встретиться с проживающими там людьми.

«Семья Салем и их соседи подвергаются нападениям с использованием перцового аэрозоля и камней, что приводит к ранениям и порче имущества», — говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Представители УКГВ негативно оценили происходящее в регионе. По их данным, сейчас в Восточном Иерусалиме проживает 218 палестинских семей, которые находятся под угрозой принудительного выселения. Из-за этого в общей сложности не менее 970 человек, включая 424 ребенка, рискуют оказаться бездомными.

Также отмечается, что проживающие в районах Шейх Джаррах и Салем люди являются беженцами, потерявшими свои дома во время войны 1948 года, которая привела к созданию Израиля.

«Организация Объединенных Наций неоднократно призывала прекратить принудительные выселения и снос домов на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим», — отмечается в публикации Управления ООН .

Представители международной организации подчеркнули, что действия израильских властей противоречат международному гуманитарному праву.

При этом даже аналитики в еврейском государстве не исключают того, что обострение обстановки может спровоцировать столкновения палестинцев с ЦАХАЛ на территории всего Западного берега реки Иордан, а затем достичь территории Израиля и сектора Газа. Обстановка вновь накаляется и близка к той, что была зафиксирована в регионе в мае 2021 года.

Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Федеральное агентство новостей /

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