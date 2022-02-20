Украинский телеведущий Петров в прямом эфире оскорбил Путина и Лаврова

Киев, 20 февраля. Ведущий украинского телеканала «Рада» Владимир Петров в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Российский министр недавно призвал Запад уметь договариваться «по пацанским понятиям». Он напомнил, что среди россиян используется выражение: «пацан сказал — пацан сделал».

Владимир Петров решил ответить Сергею Лаврову. Во время выступления в эфире он озвучил оскорбительную загадку на русском языке.

«Пользуясь возможностью, хочу обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с вопросом по понятиям его же языком. Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом ... пальцы верченые. На какой сам сядешь, а на какой Путина посадишь? Жду ответа как соловей лета», — сказал телеведущий, которого цитирует Ura.ru.

Лавров ранее заявил, что Киев годами игнорировал положения Минских соглашений. Он указал на грубое нарушение договоренностей.