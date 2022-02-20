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Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе

Армия
Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько последних дней существенно нарастили свою диверсионную деятельность в Донбассе. Это происходит по прямому указанию западных кураторов Киева, заявил политолог Иван Коновалов.

Военный эксперт Иван Коновалов в интервью радио Sputnik напомнил, что недавно на территории Донецкой Народной Республики удалось предотвратить несколько крупных диверсий, которые пытались осуществить бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, был сорван взрыв нефтебазы близ населенного пункта Еленовка. По мнению Коновалова, к подобной активности украинское руководство подталкивается Западом.

«ВСУ и украинским спецслужбам нужно отрабатывать свое существование, поэтому они устраивают подобные вещи. Если бы на важных объектах ДНР и ЛНР сейчас рвануло, то это стало бы знаковым событием, чего и ждут западные кураторы Киева», — одной фразой объяснил аналитик, чего ждет Запад от украинских силовиков.

По словам Коновалова, лидеры США и других стран НАТО хотят резкой дестабилизации обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках, поэтому подталкивают своих киевских подопечных к опасным диверсиям.

Ранее представители Народной милиции ДНР опубликовали возможную схему масштабного наступления ВСУ в Донбассе.

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