Порто-Ново, 20 февраля. Президент Бенина Патрис Талон открыл выставку исторических произведений искусства, возвращенных Францией спустя 130 лет после их похищения колониальными войсками Парижа. Экспонаты выставляются рядом с работами 34 современных художников в рамках инициативы по наращиванию культурной инфраструктуры страны, сообщает France 24.

«Показ артефактов проводится на территории дворца в Котону, площадь помещения более 2000 квадратных метров. Передача сокровищ происходит по мере того, как на территории Черного континента все чаще звучат массовые призывы к западным странам вернуть незаконно вывезенные трофеи. Помимо Франции, запросы получили Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Германия. 26 предметов, возвращенных в ноябре, после двух лет переговоров между Парижем и Котону, украдены в 1892 году колониальными войсками Елисейского дворца из Абомея, столицы бывшего королевства Дагомея, расположенного на юге современного Бенина», — заявил министр культуры африканского государства Жан-Мишель Абимбола.

По его словам, выставка позволит «вернуть местным жителям часть их души, истории и достоинства». База артефактов включает деревянный и металлический скульптурный трон короля Гезо.

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«С тех пор как он был установлен, я не переставал созерцать его. До этого я видел сокровище в музее на набережной Бранли во Франции, однако наблюдать его здесь, на родной земле — совершенно другое дело. Очень эмоционально. Возвращение этих первых экспонатов является частью более масштабного толчка, который должен вернуть художественное наследие Бенина, которое находится в других местах», — сказал один из гидов выставки Тео Атрокпо.

Ранее известный российский социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в личном Telegram-аккаунте отмечал, что мировое сообщество наблюдает новое освобождение Африки. По его словам, молодые полковники, которые устали от эксплуатации государств региона коллективным Западом, повальной коррупции профранцузских ставленников, берут власть в собственные руки.