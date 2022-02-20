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Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества

Общество
Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Россияне стали чаще покупать приспособления для рыбалки и охоты в преддверии Дня защитника Отечества, следует из исследования аналитиков крупной интернет-площадки продажи товаров OZON.

Так, популярность товаров для рыбалки за неделю (с 10 по 17 февраля) в штучных продажах выросла в 4,7 раза. Спрос на приспособления для охоты вырос в 3,7 раза. Среди любителей банного отдыха самым популярным оказался набор из шести предметов в тубусе. Он возглавляет топ продажи в категории «Товары для дома».

Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
pexels.com / cottonbro

К тому же в четыре раза выросли штучные продажи носков. Этот товар лидирует в категории «Мужская одежда». По данным аналитиков, в 2,3 раза вырос спрос на аксессуары для мужчин. Россияне покупают кошельки, зонты, визитницы и другие подобные предметы. Имеется спрос и на мужские рюкзаки.

Сервис SuperJob ранее выяснил, сколько работодателей намерены организовать для россиян корпоративы в честь 8 Марта и Дня защитника Отечества. Выяснилось, что около 43% организаций запланировали для своих сотрудников торжества. Из них 23% намерены отметить как 8 Марта, так и День защитника Отечества.

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