Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей

Москва, 20 февраля. Балерина Анастасия Волочкова требует через суд у Большого театра 95 млн рублей, заявил ее адвокат Евгений Корчаго. По мнению звезды, такую сумму ей должны за невыплаченную зарплату и пенсию.

На очередном заседании представители Большого театра показали судье документы, подтверждающие перечисление денег Волочковой. По словам правозащитника, это не отчетность из банка, а штатные ведомости.

«Они несколько месяцев ничего не предоставляли, а сегодня предоставили целую пачку документов. Складывается впечатление, что они, возможно, просто печатали их сидели», — поделился Корчаго с изданием «СтарХит».

Суд был лоялен к доводам Большого театра и отложил заседание на 8 апреля, добавил юрист. Эта ситуация не устраивает Волочкову, она намерена привлечь к разбирательству Следственный комитет.

Напомним, балерина обвиняет театр в нарушении законодательства. С ней был подписан бессрочный контракт, по которому, как утверждает Волочкова, она «не получила ни копейки». При этом в трудовой книжке артистки даже не было записи о работе.

Ранее бывший избранник танцовщицы Сергей Кузнецов обвинил Волочкову в зависимости от спиртных напитков и в нелюбви к чужим детям.