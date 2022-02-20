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Пережившая кому МакSим рассказала о проблемах с голосом после коронавируса

Шоу-бизнес
Пережившая кому МакSим рассказала о проблемах с голосом после коронавируса
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 20 февраля. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» Марина Максимова, более известная как МакSим, столкнулась с серьезными проблемами с голосом после перенесенной минувшим летом болезни. По словам артистки, восстановление голосовых связок идет очень медленно.

Известная певица полтора летних месяца находилась на грани между жизнью и смертью. После обширного поражения легких пневмонией на фоне заражения коронавирусной инфекцией она впала в кому, проведя несколько недель на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Артистка не только сильно похудела, но и почти потеряла голос, о чем рассказала в передаче Пятого канала «Светская хроника».

Врач-отоларинголог Элеонора Терехова считает, что это ожидаемое последствие тяжелейшей болезни МакSим. По словам специалиста, изменение голоса связано с формированием в легких из-за пневмонии фиброзной ткани, которая не позволяет им растягиваться, как прежде.

«Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — объяснила медик.

Между тем Максимова не теряет надежду на полное восстановление и постепенно возвращается к творческой деятельности. Так, в начале февраля знаменитость совместно с певцом Егором Кридом выпустила новый трек, который стал лидером в чартах Apple Music.

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голос коронавирус mакsим
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