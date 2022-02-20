Финский политолог Бекман сравнил посла Украины в Германии Мельника с бешеной собакой

Хельсинки, 20 февраля. Посол Украины в Германии Андрей Мельник не имеет ничего общего с дипломатией. Такого мнения придерживается финский политолог Йохан Бекман.

Недавно посол потребовал от Берлина поставить ультиматум России из-за пребывания ее сил возле украинских границ. Бекман заявил, что у Киева нет внешней политики.

«Это не посол, это бешеная собака, которая абсолютно никакого отношения к дипломатии не имеет. То, что они смеют давить на Германию, это, конечно, беспрецедентно. К сожалению, современная Украина — это результат распада Советского Союза. Все, что сейчас происходит — эскалация, угроза войны, это все результаты и последствия распада СССР, — разгромил украинского представителя Бекман в комментарии iReactor.

Ранее немецкий депутат Рольф Мютцених заявил, что Андрей Мельник перешел границы, выдвинув Германии требование по России. Он напомнил, что Берлин ищет дипломатические пути урегулирования украинского вопроса. Киевский представитель, узнав о критике со стороны Рольфа Мютцениха, призвал его прекратить «учить посла суверенного государства». Он возмутился, что его пытаются запугать и заставить замолчать.