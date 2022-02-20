Президент ЦАР осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены

Банги, 20 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера осудил Париж за попытку дестабилизировать отношения между ЦАР и Чадом. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«16 февраля Radio France internationale (RFI) выпустило материал, в котором обвинило наше правительство в подготовке удара, который должен был нанести ущерб внутренней безопасности Нджамены. Однако представленная информация не соответствует действительности и является частью деструктивных действий Елисейского дворца.

Это не первый случай, когда западные СМИ манипулируют информацией и пытаются выставить власти ЦАР в роли агрессоров и преступников. Это началось с момента появления в нашем государстве российских инструкторов, а также после потери Францией влияния в регионе», — сообщили сотрудники издания.