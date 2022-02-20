Президент ЦАР осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены

Банги, 20 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера осудил Париж за попытку дестабилизировать отношения между ЦАР и Чадом. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.
«16 февраля Radio France internationale (RFI) выпустило материал, в котором обвинило наше правительство в подготовке удара, который должен был нанести ущерб внутренней безопасности Нджамены. Однако представленная информация не соответствует действительности и является частью деструктивных действий Елисейского дворца.
Это не первый случай, когда западные СМИ манипулируют информацией и пытаются выставить власти ЦАР в роли агрессоров и преступников. Это началось с момента появления в нашем государстве российских инструкторов, а также после потери Францией влияния в регионе», — сообщили сотрудники издания.
По словам Туадера, RFI бездоказательно обвинило правительство Банги в попытке устроить переворот в Чаде, однако «в статье содержалась ложная информация, направленная на дестабилизацию отношений братских стран».
«Центральноафриканская Республика, соблюдая международные обязательства, никогда не служила тыловой базой или убежищем для лидеров террористических групп, которые пытаются посеять хаос в других государствах.
Наоборот, мы приветствуем власти Чада и приглашаем их к более тесному сотрудничеству во всех сферах жизни гражданского общества, а также охраны госграниц», — приводят заявление Туадера ведущие Radio Lengo Songo.
Ранее посольство Франции в Центральноафриканской Республике признало факт сотрудничества с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).