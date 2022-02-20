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Президент ЦАР осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены

Весь мир
Президент ЦАР осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 20 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера осудил Париж за попытку дестабилизировать отношения между ЦАР и Чадом. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«16 февраля Radio France internationale (RFI) выпустило материал, в котором обвинило наше правительство в подготовке удара, который должен был нанести ущерб внутренней безопасности Нджамены. Однако представленная информация не соответствует действительности и является частью деструктивных действий Елисейского дворца.

Это не первый случай, когда западные СМИ манипулируют информацией и пытаются выставить власти ЦАР в роли агрессоров и преступников. Это началось с момента появления в нашем государстве российских инструкторов, а также после потери Францией влияния в регионе», — сообщили сотрудники издания.

По словам Туадера, RFI бездоказательно обвинило правительство Банги в попытке устроить переворот в Чаде, однако «в статье содержалась ложная информация, направленная на дестабилизацию отношений братских стран».

Президент ЦАР осудил Францию за попытку разрушить отношения Банги и Нджамены
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

«Центральноафриканская Республика, соблюдая международные обязательства, никогда не служила тыловой базой или убежищем для лидеров террористических групп, которые пытаются посеять хаос в других государствах.

Наоборот, мы приветствуем власти Чада и приглашаем их к более тесному сотрудничеству во всех сферах жизни гражданского общества, а также охраны госграниц», — приводят заявление Туадера ведущие Radio Lengo Songo.

Ранее посольство Франции в Центральноафриканской Республике признало факт сотрудничества с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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