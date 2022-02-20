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Полицейские ЦАР и Руанды подписали соглашение о трансграничном партнерстве

Весь мир
Полицейские ЦАР и Руанды подписали соглашение о трансграничном партнерстве
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 20 февраля. Полицейские управления Центральноафриканской Республики и Руанды подписали соглашение об укреплении связей и развитии усилий в борьбе с транснациональной преступностью. Об этом сообщило Radio Lengo Songo.

«Документ предусматривает оказание взаимной помощи в противодействии международному терроризму, контрабанде, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, производству фальшивой валюты, распространению незарегистрированного стрелкового оружия», — отметили радиоведущие.

Помимо этого, предполагается совместное развитие профессиональных навыков, обмен передовым опытом и разведывательной информацией. В будущем силовики смогут проводить совместные операции по борьбе с киберпреступностью, пресекать торговлю людьми и органами.

Полицейские ЦАР и Руанды подписали соглашение о трансграничном партнерстве
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Подписанный документ еще больше укрепляет связи между полицией двух государств, поскольку руандийские силы активно сотрудничали с бойцами национальных сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики в разгар кризиса 2020-2021 годов», — заключили в Radio Lengo Songo.

Ранее независимый эксперт по наблюдению за положением в области прав человека Марк Яо Агбетсе заявил, что российские союзники, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», спасли ЦАР от вооруженных группировок.

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африка полиция цар партнерство руанда
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