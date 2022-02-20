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Актер Виктор Сухоруков боится, что после его смерти начнется битва за наследство
Шоу-бизнес
Актер Виктор Сухоруков боится, что после его смерти начнется битва за наследство
Кадр из фильма «Брат»  / 

Москва, 20 февраля. Актер театра и кино Виктор Сухоруков рассказал, чего опасается в конце жизни. В YouTube-шоу «Антонимы» он заявил, что боится возможной битвы за наследство.

Виктор Сухоруков трудился с юности, в погоне за славой и хорошими ролями про семью и любовь совершенно забыл, пишет StarHit. Не стал артист и отцом. Однако с ним рядом всегда близкие друзья и дальние родственники. О том, кому актер оставит свои сбережения и имущество, он умалчивает, но признается, что беспокоится о возможной борьбе за наследство после его смерти. 

«Умереть хочу без боли… на ходу, на лету. Я так боюсь мокрых простыней, пролежней и близких людей, которые бы втихаря, стуча чайной ложкой с лекарством в стакане, говорили: «Когда он подохнет?» Не хочу до этого дожить!» — поделился актер в YouTube-шоу «Антонимы».

Сухоруков вовсе не жалеет, что карьере посвятил всю жизнь. Ему посчастливилось работать с великими режиссерами. Он с гордостью и немного с грустью вспоминает сотрудничество с Алексеем Балабановым.

Актер Виктор Сухоруков боится, что после его смерти начнется битва за наследство
Кадр из фильма «Нас других не будет» /

«Балабанов ушел на тот свет с моей обидой, потому что снимать перестал. Он говорил, то я крутой стал, то нет для меня роли. Это вранье меня угнетало. Я Михалкову отказывал, но Балабанову ни разу! Я служил ему очень преданно. Наверное, его настроили против меня — впервые такие вещи говорю. Алексей для меня, конечно, величайший», —  признался Сухоруков. 

Напомним, недавно на Первом канале стартовал сериал «Цыпленок жареный», где Сухоруков сыграл главную роль. Фильм получил немало положительных откликов и понравился практически всем, кто его посмотрел. Ранее артист рассказывал, как на съемках теленовеллы он целовался с актрисой Ириной Пеговой и какие эмоции при этом испытал.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Виктор Сухоруков боится, что после его смерти начнется битва за наследство
сухоруков цыпленок жареный
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