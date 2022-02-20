Актер Виктор Сухоруков боится, что после его смерти начнется битва за наследство

Москва, 20 февраля. Актер театра и кино Виктор Сухоруков рассказал, чего опасается в конце жизни. В YouTube-шоу «Антонимы» он заявил, что боится возможной битвы за наследство.

Виктор Сухоруков трудился с юности, в погоне за славой и хорошими ролями про семью и любовь совершенно забыл, пишет StarHit. Не стал артист и отцом. Однако с ним рядом всегда близкие друзья и дальние родственники. О том, кому актер оставит свои сбережения и имущество, он умалчивает, но признается, что беспокоится о возможной борьбе за наследство после его смерти.