Киев, 20 февраля. Власти Украины могут отказаться от вступления в НАТО. Однако это будет стоить очень дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В обмен на отказ от членства в НАТО Киев может «продать» нейтральный статус Украины, допустил политик. Как утверждает экс-депутат, сейчас власти страны хотят найти новую формулу безопасности. Ведь США и Великобритания не будут воевать за территории Украины и Киев это осознал.

«Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что тот ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать его не собирается», — говорится в комментарии Килинкарова.

Украина стала шестой страной, которая получила статус партнера Альянса с расширенными возможностями. Как считает политолог Дмитрий Абзалов, Киев в ситуации с Донбассом может достигнуть «точки невозврата».