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Второй поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Воронеж 20 февраля

Общество
Второй поезд с беженцами из Донбасса прибудет в Воронеж 20 февраля
pixabay.com

Воронеж, 20 февраля. Еще один поезд с жителями Луганской и Донецкой народных республик прибудет в Воронежскую область в воскресенье, сообщили местные власти.

Это уже второй поезд, который привезет беженцев из Донбасса в этот российский регион. В первом на территорию Воронежской области прибыли около тысячи человек.

Поезда отправляются из Ростовской области. Воронежская область готова принять до 4,5 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием представителей Донбасса. Всего более 25 регионов РФ заявили о готовности принять выходцев из Донецкой и Луганской народных республик. Всем им окажут медицинскую и психологическую помощь, а также предоставят место для ночлега и питание.

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