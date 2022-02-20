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Певец Сергей Жуков: «У шоумена Отара Кушанашвили все подонки»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 11:43
Шоу-бизнес
Певец Сергей Жуков: «У шоумена Отара Кушанашвили все подонки»
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

К некоторым заявлениям журналиста, телеведущего Отара Кушанашвили стоит относиться с юмором. Таким мнением поделился в беседе с ФАН солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Ранее в одном из интервью шоумен назвал грубым словом основателей музыкального коллектива.

«Нужно ко всему относиться с юмором. Причем тут подонки, не подонки? Вы что, Отара не знаете? Отар — чудесный, замечательный, великолепный шоумен: у него все подонки, все колются, все пьют», — отреагировал певец.

Сергей Жуков также поделился мнением о недавнем бое в октагоне Отара Кушанашвили с актером Никитой Джигурдой.

«Он может делать что хочет. Он — великий друг Гэри Барлоу. Ему все можно, это же Кушанашвили», — сказал музыкант.

Певец Сергей Жуков: У шоумена Отара Кушанашвили все ублюдки
Невские Новости /

Всенародную славу Сергею Жукову принесли такие хиты группы «Руки Вверх!», как «18 мне уже», «Он тебя целует», «Алешка», «Последний поцелуй», «Нокаут», «Ай-яй-яй», «Москва не верит слезам», «Полечу за тобою».

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о своем настрое перед боем с Отаром Кушанашвили. Актер отметил, что шоумен, в отличие от многих звезд, способен отвечать за свои слова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Сергей Жуков: «У шоумена Отара Кушанашвили все подонки»
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