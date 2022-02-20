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Две группы детективов заявили о разоблачении создателя QAnon

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:55
Весь мир
Две группы детективов заявили о разоблачении создателя QAnon
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Вашингтон, 20 февраля. Две группы детективов из США заявили, что разоблачили возможных создателей популярной в США теории заговора QAnon. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

Детективы с помощью машинного обучения и программ для отслеживания речевых паттернов в сообщениях социальных сетей нашли создателей популярной теории заговора. По их данным, одним из них оказался разработчик программного обеспечения Пол Фурберт, который ранее также был замечен в связи с движением. Еще одним идеологом считается Рон Уоткинс, который сейчас баллотируется в конгресс от Аризоны.

Обоих мужчин ранее уже подозревали в связи с QAnon, однако они отрицают это. Фурберт заявил изданию Times, что Q так повлиял на людей, что мы «все стали говорить, как он». Уоткинс также сказал: «Я не Q».

У QAnon есть конкретный создатель — Q. В конце октября 2017 года на сайте 4chan пользователь под таким никнеймом стал регулярно публиковать сообщения о грядущем «Шторме». Всего он оставил более пяти тысяч посланий, которые не сбылись. Теоретики заговора утверждают, что анонимный Q является сверхсекретным правительственным оперативником в «глубинном государстве», который имеет доступ к данным.

Команды детективов утверждают, что их выводы более чем на 92% точны, и надеются, что информация подорвет доверие к теории заговора.

QAnon

QAnon — это теория заговора, распространенная в США и ставшая особо популярной во время президентства Дональда Трампа. Ее сторонники верят, что Америкой и миром правит группа людей, состоящая из знаменитых политиков, бизнесменов и актеров. Члены этого правительства, в свою очередь, поддерживают международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сторонники QAnon есть среди членов Конгресса США и американской армии, отметился даже создатель игры Minecraft Маркус Перссон. Помимо США, у теории есть поклонники в Канаде, Австралии, Германии, России и других странах.

Две группы детективов заявили о разоблачении создателя QAnon
Федеральное агентство новостей /

Ни одного подтверждения конспирологической теории QAnon не было найдено. Однако ее адепты неоднократно участвовали в преступлениях: от убийств собственных детей до штурма Капитолия.

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сша теория заговора QAnon
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