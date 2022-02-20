Бывшая девушка Тимати Саша Дони посмеялась над самооценкой рэпера

Москва, 20 февраля. Длинноногая модель Саша Дони, которую неоднократно видели с рэпером Тимуром Юнусовым в Греции осенью прошлого года, не может смириться с новым романом бывшего возлюбленного. На фоне сообщений об очередных отношениях исполнителя девушка высказалась о его самооценке.

Основатель музыкального лейбла Black Star недолго питал романтические чувства к 19-летней модели. В прошлом году он побывал с ней на греческом острове Миконос, после — на Мальдивах, а затем исчез из жизни Саши Дони, как будто в ней и не появлялся. Однако для бывшей избранницы рэпера их отношения, судя по всему, не были мимолетными. Хотя с момента расставания прошел ни один месяц, девушка продолжает вспоминать Тимати. Правда, не всегда в выгодном для него свете. Так, модель предположительно посвятила 38-летнему бизнесмену в своем Instagram-аккаунте Stories, намекающую на его низкую самооценку.

«Хи», — в кратком комментарии посмеялась блогер.

Между тем не все бывшие возлюбленные Юнусова вспоминают его с негативом. Ранее модель Екатерина Сафарова, которую исполнитель выбрал в восьмом сезоне шоу «Холостяк», поделилась воспоминаниями о самом запоминающемся дне на проекте.