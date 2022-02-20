Елена Борщева объяснила, зачем два года назад купила себе куклу Барби

Елена Борщева в новом выпуске передачи «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном рассказала о том, как два года назад решила себе купить куклу Барби, которой у нее не было в детстве.

В первые годы жизни Борщева прошла довольно сложный период, и, как и многие сверстницы, мечтала о кукле Барби, которую ей так и не купили. Для того, чтобы закрыть этот гештальт, пару лет назад Елена и купила себе эту куклу. Теперь Барби хранится в укромном месте в коробке, подальше от посторонних глаз.

Смотрите «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 20 февраля на площадке ФАН. В новом выпуске Елена Борщева расскажет о том, как ей пришлось «отвоевывать право быть собой» из-за отца из Панамы, а также о том, почему команда «Сборная Пятигорска» долго пробивалась в высшую лигу КВН.