Депутат Водолацкий: ВСУ могут усилить наступление на подходах к Донецку и Луганску

Москва, 20 февраля. Наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть усилены на подходах к столицам республик Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, усиление наступления ВСУ может произойти в ночь с воскресенья на понедельник, передает ТАСС.

Ранее разведка Народной милиции ДНР обнародовала план наступательной операции ВСУ в Донбассе.