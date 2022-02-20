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Депутат Водолацкий: ВСУ могут усилить наступление на подходах к Донецку и Луганску

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:48
Армия
Депутат Водолацкий: ВСУ могут усилить наступление на подходах к Донецку и Луганску
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть усилены на подходах к столицам республик Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, усиление наступления ВСУ может произойти в ночь с воскресенья на понедельник, передает ТАСС.

Ранее разведка Народной милиции ДНР обнародовала план наступательной операции ВСУ в Донбассе.

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всу донбасс госдума водолацкий
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