РЖД сообщила о задержке поезда из Петербурга в Москву

Москва, 20 февраля. Поезд из Санкт-Петербурга в Москву задерживается на два часа из-за неисправности, сообщила пресс-служба компании «РЖД».

На участке между станциями Ховрино и Москва-Товарная 20 февраля встали поезда. Причиной тому стали неисправные устройства электроснабжения. Техническая неполадка привела к задержке поезда сообщением Петербург — Москва.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия для скорейшего устранения неисправности и нормализации графика движения поездов», — отметили в пресс-службе.

Ранее нарушение графика движения поездов произошло в Гатчинском районе. Проверкой данного инцидента занялась транспортная прокуратура.