Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 11:32
11:31
Общество
Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке
11:28
Экономика
В Ростовской области нашли способ ускорить выплаты беженцам из Донбасса
11:24
Происшествия
Белорусский КГБ обезвредил банду, которая готовилась сорвать референдум по Конституции
11:22
Общество
Украинский телеведущий Петров в прямом эфире оскорбил Путина и Лаврова
11:22
Общество
Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
11:21
Весь мир
Бенин выставил в музее возвращенные Францией колониальные сокровища
11:20
Армия
Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе
11:16
Общество
Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
11:16
Общество
Беженцев из Донбасса размещают на территории стадиона «Локомотив» в Батайске
11:16
Шоу-бизнес
Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей
Все новости

РЖД сообщила о задержке поезда из Петербурга в Москву

Общество
РЖД сообщила о задержке поезда из Петербурга в Москву
 /  Управление на транспорте МВД России по СФО

Москва, 20 февраля. Поезд из Санкт-Петербурга в Москву задерживается на два часа из-за неисправности, сообщила пресс-служба компании «РЖД».

На участке между станциями Ховрино и Москва-Товарная 20 февраля встали поезда. Причиной тому стали неисправные устройства электроснабжения. Техническая неполадка привела к задержке поезда сообщением Петербург — Москва.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия для скорейшего устранения неисправности и нормализации графика движения поездов», — отметили в пресс-службе.

Ранее нарушение графика движения поездов произошло в Гатчинском районе. Проверкой данного инцидента занялась транспортная прокуратура.

Вернуться назад
Все новости / Общество / РЖД сообщила о задержке поезда из Петербурга в Москву
поезд ржд задержка
Комментировать