Вашингтон, 20 февраля. Союз России и Китая может изменить баланс политических сил на мировой арене в свою пользу. Об этом пишут в американском интернет-журнале The American Spectator.

В «ПолитРоссии» отметили, что похожая ситуация происходила в преддверии первого масштабного вооруженного конфликта в истории — Семилетней войны. В это время Пруссия и Австрия совершили обмен союзниками.

В 70-х и 80-х годах Китай был сторонником США и НАТО. Вместе с ними Пекин вел холодную войну против СССР. После распада Советского Союза Вашингтон начал заниматься расширением НАТО. По словам американского дипломата Джорджа Кеннана, такой шаг стал страшной ошибкой в американской политике. Это в свою очередь сподвигло Россию сблизиться с КНР.

Сегодня российско-китайский союз продолжает укрепляться. Державы сотрудничают в областях энергетической безопасности, эксплуатации судоходных путей, разделяют позиции друг друга в вопросах «украинского кризиса» и Тайваня. Оба государства имеют огромные ресурсы, военные силы и общие точки зрения на мировой порядок.

Сплочение России и Китая может стать причиной дипломатической революции, которая приведет к сокрушительному падению США на мировой политической арене. При этом власти США намерены усилить борьбу с российско-китайским союзом в «серой зоне», то есть посредством гибридной войны.