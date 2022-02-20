Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 11:32
11:31
Общество
Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке
11:28
Экономика
В Ростовской области нашли способ ускорить выплаты беженцам из Донбасса
11:24
Происшествия
Белорусский КГБ обезвредил банду, которая готовилась сорвать референдум по Конституции
11:22
Общество
Украинский телеведущий Петров в прямом эфире оскорбил Путина и Лаврова
11:22
Общество
Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
11:21
Весь мир
Бенин выставил в музее возвращенные Францией колониальные сокровища
11:20
Армия
Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе
11:16
Общество
Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
11:16
Общество
Беженцев из Донбасса размещают на территории стадиона «Локомотив» в Батайске
11:16
Шоу-бизнес
Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей
Все новости

Журналисты The American Spectator предрекли дипломатическую революцию России и Китая

Политика
Журналисты The American Spectator предрекли дипломатическую революцию России и Китая
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 февраля. Союз России и Китая может изменить баланс политических сил на мировой арене в свою пользу. Об этом пишут в американском интернет-журнале The American Spectator.

В «ПолитРоссии» отметили, что похожая ситуация происходила в преддверии первого масштабного вооруженного конфликта в истории — Семилетней войны. В это время Пруссия и Австрия совершили обмен союзниками.

В 70-х и 80-х годах Китай был сторонником США и НАТО. Вместе с ними Пекин вел холодную войну против СССР. После распада Советского Союза Вашингтон начал заниматься расширением НАТО. По словам американского дипломата Джорджа Кеннана, такой шаг стал страшной ошибкой в американской политике. Это в свою очередь сподвигло Россию сблизиться с КНР.

Сегодня российско-китайский союз продолжает укрепляться. Державы сотрудничают в областях энергетической безопасности, эксплуатации судоходных путей, разделяют позиции друг друга в вопросах «украинского кризиса» и Тайваня. Оба государства имеют огромные ресурсы, военные силы и общие точки зрения на мировой порядок.

Сплочение России и Китая может стать причиной дипломатической революции, которая приведет к сокрушительному падению США на мировой политической арене. При этом власти США намерены усилить борьбу с российско-китайским союзом в «серой зоне», то есть посредством гибридной войны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналисты The American Spectator предрекли дипломатическую революцию России и Китая
россия сша китай the american spectator
Комментировать