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Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15% годовых

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:40
Экономика
Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15% годовых
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 февраля. Полная стоимость ипотеки в России по итогам января снизилась до 9,2%. Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» считают падение временным явлением, по их подсчетам, вскоре показатель может достичь 15%.

Январский уровень снизился сразу на 3,8 процентных пункта. В декабре 2021 года полная стоимость ипотечного кредита составляла 13% — максимум с 2015 года. Специалисты бюро кредитных историй связывают снижение ставок, в первую очередь, с программой субсидирования и поддержкой ипотечного кредитования.

«Также снижение значения ПСК по ипотеке в январе по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне. Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок», — цитирует гендиректора компании «Эквифакс» Олега Лагуткина РИА Новости.

Лагуткин назвал снижение ПСК временным фактором, который вернется к показателям в 13%, поскольку российские кредитные организации продолжат увеличивать ставки по ипотеке, исходя из ключевой ставки ЦБ. Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин считает, при ставке Центробанка более 10%, ипотека может подорожать до 15%. Это приведет к уменьшению числа выданных кредитов.

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Все новости / Экономика / Ставки по ипотеке в России могут вырасти до 15% годовых
ипотека банки ипотечное кредитование снижение ставок программа субсидирования
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