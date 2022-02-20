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Около 770 тысяч беженцев из Донбасса получили российские паспорта

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:43
Общество
Около 770 тысяч беженцев из Донбасса получили российские паспорта
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 20 февраля. Примерно 950 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик подали заявки на получение российских паспортов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Гражданами РФ уже стали более 770 тысяч беженцев. Еще 170 тысяч человек сейчас проходят процедуру получения документов, передает ТАСС.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — заявил Водолацкий.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последнее время. Украинские военные начали обстрел территорий ЛНР и ДНР.

Первый поезд с беженцами ранее прибыл в Воронежскую область. Иностранные граждане отправятся в пункты временного размещения.

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