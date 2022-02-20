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Алентова объяснила, почему нарушила траур по Меньшову

Общество
Алентова объяснила, почему нарушила траур по Меньшову
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 февраля. Народная артистка России Вера Алентова высказалась о нарушенном трауре по покойному супругу, режиссеру Владимиру Меньшову, который скончался минувшим летом.

Создатель культовых лент «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» умер 5 июля от последствий коронавируса. Для Алентовой уход любимого супруга стал настоящим ударом. Однако не прошло и 40 дней с его смерти, как вдова появилась на сцене театра.

Поклонники были возмущены тем, что актриса нарушила траур. Однако свое решение Алентова объяснила просто — она не хотела подводить режиссера и коллег.

««Ах, как она могла — 40 дней не прошло!» Да, не прошло, а я вышла играть спектакли. Потому что я должна! Я не могу подвести театр и сказать: «Вы знаете, у меня 40 дней не прошло»», — поделилась звезда в документальном фильме «Как долго я тебя искала».

В понедельник Алентовой исполнится 80 лет. За свою творческую карьеру она сыграла множество ролей, но зрители помнят ее как Катю Тихомирову из мелодрамы «Москва слезам не верит». В День всех влюбленных актриса представила свои мемуары «Все не случайно».

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