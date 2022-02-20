Политолог Абзалов: Украина приближается к «точке невозврата» в ситуации с Донбассом

Москва, 20 февраля. Ситуация на Украине серьезно обостряется. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Как утверждает политолог, Киев приближается к «точке невозврата». Власти Украины прощупывают почву в поиске красных линий. Более того, они уже начали наступление на Донбасс, подчеркнул Абзалов.

«На самом деле ситуация очень серьезно обостряется, она сейчас происходит по усилению. Просто все ждут, где эта красная линия. Сначала ракетный обстрел, потом попытка разместиться в серой зоне, которой уже не осталось, и пройти чуть дальше, рассчитывая на то, где будет эта точка невозврата», — говорится в комментарии эксперта.

Ранее в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена обсудить со своими помощниками ситуацию в Донбассе. Американский лидер поговорит с представителями СНБ 20 февраля.