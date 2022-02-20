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Sohu: учения ВС РФ под командованием Владимира Путина стали предупреждением для Запада

Армия
Sohu: учения ВС РФ под командованием Владимира Путина стали предупреждением для Запада
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Пекин, 20 февраля. Учения российских войск с задействованием всей ядерной триады, прошедшие под личным командованием Владимира Путина, были непрозрачным намеком для стран Запада. Об этом заявили аналитики китайского портала Sohu.

В субботу, 19 февраля, российский лидер Владимир Путин лично командовал учениями ракетных войск стратегического назначения. Обозреватели китайского издания Sohu отметили, что тренировка с участием ядерной триады страны была неприкрытым намеком Москвы для Запада, особенно на фоне заявлений Кремля. «ПолитРоссия» приводит китайскую публикацию в пересказе.

В учениях были задействованы воздушно-космические силы, подразделения Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот. По мнению аналитиков Sohu, маневры предсказуемо привлекли внимание западных стран. В комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова при этом упоминался «чемоданчик с красной кнопкой».

«Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное», — поделился со СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Китайские эксперты считают, что фраза про чемоданчик прозвучали в речи Пескова не просто так. Скорее всего Кремль намекал странам Запада, которые не торопятся давать Москве требуемые гарантии безопасности, что Россия отнюдь «не вегетарианка». Резюмируя все сказанное, в Sohu отметили, что это и есть «путинское сдерживание».

Ранее СМИ передали, что за ходом учений ракетных войск также наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко, вместе с Путиным он находился в ситуационном центре в Кремле.

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