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Президент РКФ Голубев рекомендовал хозяевам начинать обучать щенков в первые месяцы жизни

Общество
Президент РКФ Голубев рекомендовал хозяевам начинать обучать щенков в первые месяцы жизни
pixabay.com  /  varjag

Москва, 20 февраля. Собаководы могут совершить множество ошибок, воспитывая маленьких щенков. Основные правила обращения с маленькими собаками перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Некоторые хозяева слишком поздно начинают приучать собак к правилам своего дома. Кинолог рекомендовал начинать занятия со щенком с 2-3 месяцев. Однако, не следует перегружать организм животного, поскольку нервная система собаки в это время только формируется.

Важно, чтобы для щенка существовали четкие правила поведения и он знал, что можно, а чего нельзя. Необходимо придерживаться установленных запретов, иначе собака может начать чувствовать неуверенность и стресс.

«Позаботьтесь и о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого приобретите различные игрушки, которые смогут занять ее на время вашего отсутствия», — передает слова Владимира Голубева РИА Новости.

Ответственный подход к содержанию собаки очень важен, поскольку от этого зависит будущее планеты. Кинолог Голубев сообщил, как экологично содержать животное.

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