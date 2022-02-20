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«Налог на богатых» может пойти на повышение пенсий россиян

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:23
Экономика
«Налог на богатых» может пойти на повышение пенсий россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 февраля. Аналитики поразились результатам сбора повышенного налога с крупных заработных плат, В связи с этим появилось мнение, что полученные деньги можно направлять в Пенсионный фонд, пишет PensNews.

Налог на доход физических лиц с зарплат, которые превышают 5 млн рублей в год, идет теперь в РФ по ставке 15% вместо 13%. Это позволило за предыдущий год дополнительно пополнить бюджет на 636 млрд рублей.

При этом в Министерстве финансов изначально предполагали, что данная инициатива приведет к доходам в размере около 60 млрд рублей. «Налог на богатых» функционирует только год, полученные деньги с него уже использовали сразу на нескольких направлениях. Порядка 38 млрд рублей направили в фонд борьбы с редкими заболеваниями детей. Около 83 млрд рублей использовали для наполнения федерального бюджета. Свыше 500 млрд рублей выделили для поддержки регионов.

Однако многие эксперты высказываются за то, чтобы данные деньги использовались для увеличения размеров пенсий в России. Это станет актуальным в условиях растущей инфляции и подорожания большинства товаров и услуг. Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов недавно даже предложил поднять пенсии до 40% от зарплаты, получаемой гражданами до выхода на отдых.

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