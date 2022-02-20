Спецназ МГБ ДНР пресек попытку украинских силовиков совершить диверсию в Донецке

Донецк, 20 февраля. Бойцы спецназа Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР обезвредили в столице республики группу украинских диверсантов.

Заброшенные в Донецк украинские силовики оказали вооруженное сопротивление спецназовцам, сообщили в МГБ Донецкой Народной Республики.

«19 февраля 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника», — сказано в опубликованном релизе.

Группа украинских диверсантов собиралась подорвать электроподстанции, газопровод и станцию водоочистки в Донецке, отметили в республиканском МГБ.

Ранее стало известно, что в течение минувших суток бойцы ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республике свыше 1100 боеприпасов.