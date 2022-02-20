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Лента
20 февраля 11:31
11:28
Экономика
В Ростовской области нашли способ ускорить выплаты беженцам из Донбасса
11:24
Происшествия
Белорусский КГБ обезвредил банду, которая готовилась сорвать референдум по Конституции
11:22
Общество
Украинский телеведущий Петров в прямом эфире оскорбил Путина и Лаврова
11:22
Общество
Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
11:21
Весь мир
Бенин выставил в музее возвращенные Францией колониальные сокровища
11:20
Армия
Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе
11:16
Общество
Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
11:16
Общество
Беженцев из Донбасса размещают на территории стадиона «Локомотив» в Батайске
11:16
Шоу-бизнес
Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей
11:12
Общество
Спасатели Южно-Сахалинска нашли заблудившегося в лесу сноубордиста
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«Этот день в истории». Что произошло 20 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Сегодня в мире отмечается День социальной справедливости. Праздник учредили в 2007 году по инициативе Генассамблеи ООН. В этот день необходимо обратить внимание на проблемы неравенства в обществе. По статистике, в настоящий момент один из пяти работающих человек в мире живет за чертой бедности.

В этот день в 1940 году в эфир впервые вышел мультсериал «Том и Джерри». Юмористическую историю о приключениях кота и мышонка создали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера. Мультфильмы семь раз становились обладателями кинопремии «Оскар».

В 1986 году в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир». Комплекс находился в эксплуатации вплоть до июня 2000 года. В 2021 году он завершил полет. За это время на «Мир» было совершено 28 экспедиций, на станции побывали 139 космонавтов.

О том, кто из знаменитых артистов появился на свет 20 февраля, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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