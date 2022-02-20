«Этот день в истории». Что произошло 20 февраля, праздники, факты, люди

Сегодня в мире отмечается День социальной справедливости. Праздник учредили в 2007 году по инициативе Генассамблеи ООН. В этот день необходимо обратить внимание на проблемы неравенства в обществе. По статистике, в настоящий момент один из пяти работающих человек в мире живет за чертой бедности.

В этот день в 1940 году в эфир впервые вышел мультсериал «Том и Джерри». Юмористическую историю о приключениях кота и мышонка создали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера. Мультфильмы семь раз становились обладателями кинопремии «Оскар».

В 1986 году в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир». Комплекс находился в эксплуатации вплоть до июня 2000 года. В 2021 году он завершил полет. За это время на «Мир» было совершено 28 экспедиций, на станции побывали 139 космонавтов.

О том, кто из знаменитых артистов появился на свет 20 февраля, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».