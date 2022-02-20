Воронежская область приняла первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР

Воронеж, 20 февраля. Первый состав с жителями Донецкой и Луганской народных республик, решившими покинуть родные земли, прибыл в Воронежскую область. В поезде находились около 500 беженцев.

Иностранные граждане приехали из Таганрога и отправятся в пункты временного размещения, развернутые в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец». Воронежская область стала вторым российским регионом после Ростовской области, которая начала принимать поток эвакуированных граждан, передает ТАСС.

Более 4,5 тысячи беженцев могут прибыть в Воронежскую область, где создали 42 пункта временного размещения. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить всем эвакуированным из Донбасса гражданам по 10 тысяч рублей.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян ранее сообщил о прибытии 40 тысяч беженцев на территорию России. Людей готовы принять в 25 регионах страны.