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Владислав Третьяк: «Российские хоккеисты сыграли на пятерку»
Спорт
Владислав Третьяк: «Российские хоккеисты сыграли на пятерку»
Global Look Press  /  Li An/XinHua

Никто не может сказать, что наша сборная по хоккею проявила мало воли к победе на Олимпиаде в Пекине. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский хоккеист, тренер, российский государственный и политический деятель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Ранее стало известно, что наши спортсмены потерпели поражение от Финляндии в финальном матче мужского хоккейного турнира.

«Весь матч был напряженным. Это же финал. Команды не хотели совершать ошибки, играли аккуратно. Защите, нападению можно поставить пятерку. К сожалению, с одним голом выиграть трудно», — сказал тренер.

Владислав Третьяк также подчеркнул, что, по его мнению, сборная России по хоккею выложилась в этой игре по полной.

«Переживал, естественно. Команда билась. Хочу поздравить игроков с серебром. Думаю, ни один болельщик не скажет, что наша команда не хотела выиграть, имела мало воли. Нет. Проявили характер, играли, старались, но сегодня финны были сильнее. Удача была на их стороне», — пояснил собеседник ФАН.

Тренер Третьяк: Российские хоккеисты сыграли на пятерку
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В завершение он поделился мнением о положении дел в отечественном хоккее.

«Две Олимпиады — золото и серебро. В принципе, неплохой результат для нашего хоккея», — заключил президент Федерации хоккея России.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов в беседе с ФАН поздравил российских лыжников с победой в эстафете на ОИ-2022. По его словам, этот триумф — заслуга каждого члена сборной.

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Все новости / Спорт / Владислав Третьяк: «Российские хоккеисты сыграли на пятерку»
россия хоккей пекин олимпиада 2022
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