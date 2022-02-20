Американская лыжница Локли заблудилась на финише в масс-старте ОИ и пробежала лишний круг

Пекин, 20 февраля. Лыжница из США Софи Локли заблудилась и не пошла на финиш, вместо этого она сделала дополнительный круг в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Локли потеряла время и финишировала 15-й. Золото досталось представительнице Норвегии Терезе Йохауг, серебряную медаль завоевала американка Джессика Диггинс, бронзу получила финская лыжница Кертту Нисканен. Россиянки в этой дисциплине показали слабый результат — лучшей была Татьяна Сорина, финишировавшая пятой.

Россия в общем медальном зачете на Олимпиаде находится на девятом месте. В активе национальной сборной шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Три золотых медали в копилку команды принес лыжник Александр Большунов. Накануне он стал первым в марафонской гонке на дистанции 30 километров.