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Американская лыжница Локли заблудилась на финише в масс-старте ОИ и пробежала лишний круг

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 10:08
Олимпийские игры 2022
Американская лыжница Локли заблудилась на финише в масс-старте ОИ и пробежала лишний круг
Федеральное агентство новостей

Пекин, 20 февраля. Лыжница из США Софи Локли заблудилась и не пошла на финиш, вместо этого она сделала дополнительный круг в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Локли потеряла время и финишировала 15-й. Золото досталось представительнице Норвегии Терезе Йохауг, серебряную медаль завоевала американка Джессика Диггинс, бронзу получила финская лыжница Кертту Нисканен. Россиянки в этой дисциплине показали слабый результат — лучшей была Татьяна Сорина, финишировавшая пятой.

Россия в общем медальном зачете на Олимпиаде находится на девятом месте. В активе национальной сборной шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Три золотых медали в копилку команды принес лыжник Александр Большунов. Накануне он стал первым в марафонской гонке на дистанции 30 километров.

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олимпиада лыжница софи локли
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